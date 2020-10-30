30 октября 2020 года

Отраслевые ассоциации просят защитить рыбаков от правовых рисков

Новые нормы порядка формирования рыболовных участков нужно применять к РЛУ, которые только предстоит распределить, считают члены Координационного совета рыбохозяйственных ассоциаций Дальнего Востока. Решение этого вопроса важно для того, чтобы могли продолжать работу действующие предприятия.

Напомним, что тема формирования участков для промысла привлекла особое внимание после появления законопроекта о распространении в отрасли электронных торгов. В тексте поправок было увязано включение участка в региональный перечень и выбор процедуры для распределения (если РЛУ есть в списке, то это конкурс, в противном случае – аукцион).

Координационный совет общественных рыбохозяйственных организаций Дальнего Востока по итогам очередного заседания вновь решил привлечь внимание Росрыболовства к важности снятия вопросов с региональными перечнями. Ведь от наличия участков зависит, смогут ли предприятия спокойно продолжать промысел.

Руководители отраслевых ассоциаций отметили, что важно получить от федерального агентства четкие рекомендации по формированию списков. Об этом говорится в протоколе заседания совета, сообщает корреспондент Fishnews. Также отмечена важность совещания, посвященного теме участков, с главой Росрыболовства Ильей Шестаковым.

Важнейший вопрос – как будут защищены действующие предприятия в условиях изменившегося законодательства. Совет поддержал позицию о том, что требования нового порядка определения границ участков (утвержден постановлением правительства от 14 июня 2018 г. № 681) должны применяться только к вновь формируемым РЛУ.

Очень важно обеспечить для предприятий стабильные условия работы и снять риски правового поля, подчеркнули руководители отраслевых ассоциаций.

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