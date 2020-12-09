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«Антей» развивает и береговое производство продукции из краба в Мурманской области. Фото пресс-службы правительства региона

«Антей» подтвердит инвестиционные планы на Северном бассейне

Профильная комиссия одобрила признание компании «Антей Север» резидентом Арктической зоны. Такой статус предусматривает участие в инвестиционном развитии региона.

Напомним, что в июле был принят пакет законов по государственной поддержке предпринимательской деятельности в Арктической зоне. Цель – стимулировать экономическое развитие региона.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе правительства Мурманской области, комиссия Минвостокразвития одобрила заявку на признание резидентом Арктической зоны России компании «Антей Север». Ее инвестиционный проект предусматривает строительство пяти краболовных судов и освоение краба в Северном бассейне.

«Согласно бизнес-плану, будет создано 140 новых рабочих мест. Объем инвестиций порядка 10,7 млрд рублей», – отметила заместитель губернатора Мурманской области Ольга Кузнецова.

Напомним, что суда для добычи краба «Антей» заложил в России: новый флот строится как для освоения квот на Дальнем Востока, так и для работы на Северном бассейне. В этом году холдинг уже ввел в эксплуатацию краболов «Русь» – первое специализированное судно для промысла краба, построенное на отечественной верфи. Также «Антей» развивает в Мурманской области береговое производство продукции из краба.

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