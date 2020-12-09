09 декабря 2020 года

Правительство изучит предложения по тарифам железной дороги

Президент Владимир Путин поручил правительству проработать предложения по тарифам железной дороги на период после 2024 г. Для участников рынка очень важно понимать перспективу, подчеркнул глава государства.

Президент Владимир Путин провел совещание о параметрах финансового плана и инвестиционной программе РЖД, сообщили Fishnews в пресс-службе главы государства. Во встрече, проходившей по видеосвязи, участвовали заместители председателя правительства, помощники президента, главы министерств и ведомств, генеральный директор – председатель правления РЖД Олег Белозеров.

Владимир Путин, в частности, попросил участников совещания поделиться оценками, какой может быть тарифная политика на железной дороге в перспективе после 2024 г. «Для участников рынка это очень важно. А правительство прошу детально проработать эти предложения», – заявил президент.

На совещании рассматривалось участие компании в реализации Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры, в том числе развитие Восточного полигона, Центрального транспортного узла, подходов к портам Азово-Черноморского бассейна.

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