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Научный улов килек на НИС «Исследователь Каспия». Фото пресс-службы КаспНИРХ

Наука видит перспективы килечного промысла

Годовой вылов кильки на Каспии может превысить 15 тыс. тонн, если уловы в декабре окажутся не хуже ноябрьских, считают в Волжско-Каспийском филиале ВНИРО. По оценке ученых, запасы стабильны и позволяют развивать промысел.

Осенью прошлого года рыбаки по рекомендации науки возобновили траловый лов обыкновенной кильки в западных районах Среднего Каспия. На промысел вышло три рыболовецких судна, которые до конца года суммарно добыли 2,2 тыс. тонн.

В 2020 г. промысел не только продолжился, но и стал вовлекать все больше участников. Как сообщили Fishnews в пресс-службе Волжско-Каспийского филиала ВНИРО, общее количество рыболовецких судов увеличилось с 3 до 15 единиц, в среднем в ноябре на лову находилось девять судов. Среднесуточный улов в разные месяцы составлял от 4,7 до 24,2 тонны на судосутки, а максимальный достигал 60 тонн.

К концу ноября общее освоение каспийских килек превысило 12 тыс. тонн. Наиболее результативным выглядит промысел разноглубинными тралами (84%) и ставными неводами (14%) в Среднем Каспии. Доля добычи рыбы рыбонасосами на электросвет в Южном Каспии не превышает 2% от общего вылова.

«Предполагается, что добыча кильки в этом году может достигнуть более 15 тыс. тонн, при условии сохранения в декабре уловов на уровне ноябрьских», – отметили в филиале.

По данным исследований, рекомендованный вылов обыкновенной кильки может составлять до 80 тыс. тонн, а с учетом анчоусовидной и большеглазой килек – 100 тыс. тонн. Результаты конусных и тралово-акустических съемок 2020 г. также свидетельствуют о стабильном запасе обыкновенной кильки, что позволяет развивать прибрежный и морской промысел килек в Каспийском море.

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Fishnews

  • Научный улов килек на НИС «Исследователь Каспия». Фото пресс-службы КаспНИРХ
  • Научный улов килек на НИС «Исследователь Каспия». Фото пресс-службы КаспНИРХ
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