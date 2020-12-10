10 декабря 2020 года

Наука рассматривает возможность ежегодного промысла горбуши в Приморье

Традиционно нечетные годы считаются неурожайными по подходам горбуши в Приморском крае. Однако наметившиеся тенденции позволили подумать над изменением графиков путины.

В 2020 г. в Приморском крае рыбаки добыли более 1 тыс. тонн тихоокеанских лососей. Возможный вылов при этом составлял 1830 тонн, рассказали Fishnews в региональном агентстве по рыболовству.

Для традиционного рыболовства было предусмотрено 89,53 тонны. В итоге представители КМНС добыли 32,54 тонны горбуши (освоение прогноза - 74,4%), 9,8 тонны кеты (35,5%), 1,7 тонны симы (40,35%).

Для промышленного рыболовства возможный вылов составлял более 1699 тонн. В результате горбуши добыто 866,2 тонны (53,1%), кеты - 42,8 тонны (62,5%), симы - 59 кг (4,32%).

В агентстве обратили внимание на имеющиеся предпосылки для организации промысла горбуши не раз в два года, а ежегодно. «Отраслевая наука рассматривает возможность ежегодного промысла горбуши в Приморье. Отмечается постепенное увеличение подходов горбуши в реки япономорского побережья северной части Приморского края в нечетные годы. На Дальневосточном научно-промысловом совете Тихоокеанскому филиалу ВНИРО (ТИНРО) поручено дополнительно проработать вопрос об организации промышленного рыболовства горбуши в Приморском крае в 2021 году», - сообщили в краевом ведомстве.

В пресс-службе ТИНРО заявили, что специалисты ВНИРО и его филиалов готовят региональные стратегии по управлению добычей тихоокеанских лососей на Дальнем Востоке в 2021 г. «Проекты стратегий учитывают рекомендации и решения ДВНПС, включая предложение по организации промысла горбуши в Приморском крае», - отметили в пресс-службе.

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