11 декабря 2020 года

Япония введет меры против закупки браконьерских уловов

Парламент Японии принял закон о противодействии импорту незаконно пойманных водных биоресурсов. Записи о добыче и транспортировке улова нужно будет передавать правительству этого государства – в целях прослеживаемости товара.

Закон будет конкретизироваться чиновниками в течение следующих двух лет, отмечает портал Seafood Source.

По его информации, планируется проработать ряд вопросов. В их числе перечень подпадающих под новые требования видов, снижение нагрузки на операторов, улучшение прослеживаемости с помощью электронной обработки данных, сотрудничество с другими странами в части национальных сертификатов.

Как сообщает корреспондент Fishnews, Антибраконьерский форум Японии (Anti-IUU Forum Japan), состоящий из природоохранных неправительственных организаций, одобрил новый закон. Группа этих НПО заявила, что теперь японское законодательство соответствует мерам Евросоюза и Соединенных Штатов в области борьбы с браконьерством. Экологи отметили, что ЕС установил подобные требования к импорту в 2010 г., а США – в 2018 г.

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