14 декабря 2020 года

Мораторий на промысел минтая в анклаве Берингова моря сохранится

Страны - участницы Конвенции о сохранении ресурсов минтая в центральной части Берингова моря отметили рост запаса в последние годы. Однако его величина пока не позволяет открыть промысел.

Работа 25-й виртуальной конференции, проводимой в рамках Конвенции о сохранении ресурсов минтая и управлении ими в центральной части Берингова моря, завершилась 7 декабря.

В нынешнем году созывающей стороной в порядке очередности выступили Соединенные Штаты. В работе конференции участвовал 51 представитель стран-участниц конвенции: Республики Корея, Польши / ЕС, России, США и Японии. Представители КНР к мероприятию не присоединились.

На основе данных российских и американских исследований стороны обсудили состояние запасов минтая в центральной части Берингова моря. Отмечено, что в последние годы запас растет. Однако его величина не дотягивает до уровня, при котором может быть возобновлен промысел в анклаве Берингова моря, рассказали Fishnews в пресс-службе ВНИРО.

В этой связи мораторий на промысел минтая в центральной части Берингова моря продлен на 2021 г. Сохранение такого режима будет способствовать устойчивому состоянию прибрежных запасов минтая, в том числе в Западно-Беринговоморской зоне и Карагинской подзоне Восточно-Камчатской зоны в пределах исключительной экономзоны РФ, отметили в российском институте.

26-я виртуальная конференция будет созвана Японией в октябре-ноябре 2021 г.

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