14 декабря 2020 года

«Антей Север» стал резидентом Арктической зоны

Холдинг «Антей» реализует инвестиционные проекты на Северном бассейне. Для развития крабового промысла строятся современные суда на российской верфи.

Компания «Антей Север» признана резидентом Арктической зоны Российской Федерации. Такой статус предполагает участие в инвестиционном развитии региона, сообщает корреспондент Fishnews.

Проект «Антея» предусматривает строительство пяти краболовных судов и освоение водных биоресурсов в Северном бассейне.

Напомним, что суда для добычи краба «Антей» заложил в России: новый флот строится как для освоения квот на Дальнем Востока, так и для работы на Северном бассейне. В этом году холдинг уже ввел в эксплуатацию краболов «Русь» – первое специализированное судно для промысла краба, построенное на отечественной верфи. Также «Антей» развивает в Мурманской области береговое производство продукции из краба.

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