15 декабря 2020 года

Предприятия получили квоты на 2021 год

Росрыболовство выпустило важнейшие приказы для организации промысла в предстоящем году. Это приказы о распределении квот по пользователям на Дальнем Востоке, Северном и Волжско-Каспийском бассейнах.

Как сообщает корреспондент Fishnews, Федеральное агентство по рыболовству опубликовало документы, определяющие, какие объемы предприятия смогут освоить в следующем году:

- приказ от 10 декабря 2020 г. № 678 о распределении квот вылова в морских водах по пользователям Дальневосточного бассейна на 2021 г.,

- приказ от 10 декабря 2020 г. № 679 о распределении квот вылова в морских водах и международных квот по пользователям Северного бассейна на 2021 г.,

- приказ от 10 декабря 2020 г. № 677 о распределении инвестиционных квот по пользователям Северного бассейна на 2021 г.,

- приказ от 10 декабря 2020 г. № 680 о распределении квот добычи крабов в инвестиционных целях по пользователям Северного бассейна на 2021 г.,

- приказ от 11 декабря 2020 г. № 683 о распределении квоты вылова во внутренних водных объектах по пользователям Волжско-Каспийского бассейна на 2021 г.,

- приказ от 11 декабря 2020 г. № 682 о распределении квот добычи в морских водах по пользователям Волжско-Каспийского бассейна на 2021 г.

Ранее Росрыболовство выпустило приказы о распределении квот по пользователям на 2021 г. на Западном бассейне и в районе регулирования НАФО.

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