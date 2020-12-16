16 декабря 2020 года

Египет готов принять рыбу из России

Россельхознадзор согласовал с египетскими коллегами ветеринарный сертификат на поставки из РФ пищевой рыбы, морепродуктов и готовых изделий из них на рынок Египта.

Российское ведомство согласовало документ с центральной администрацией ветеринарного карантина и инспекции Главного управления ветеринарной службы Арабской Республики Египет (GOVS-MOALR).

Электронная версия ветеринарного сертификата размещена на официальном сайте Россельхознадзора.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе ведомства, каждая партия отгружаемой в Египет рыбопродукции должна сопровождаться этим сертификатом. Поставки могут осуществляться с предприятий, аттестованных ветеринарной службой республики.

Напомним, ранее компетентное ведомство Египта аттестовало для экспорта в страну 8 российских производителей рыбы и морепродуктов.

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