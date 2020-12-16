16 декабря 2020 года

Дума поставила проект по электронным аукционам в график на февраль

Депутаты планируют рассмотреть законопроект о распространении в рыбной отрасли электронных аукционов в феврале. Документ предусматривает в том числе изменение формы распределения участков для промысла.

В декабре правительство внесло в Госдуму проект изменений закона о рыболовстве. Предлагается перевести все аукционы по распределению долей квот добычи водных биоресурсов, по заключению договоров пользования ВБР в электронный формат, сообщает корреспондент Fishnews.

Также проект предусматривает изменения системы предоставления рыболовных участков (РЛУ). Сейчас они закрепляются по итогам конкурсов, однако федеральные власти предложили перейти на электронные аукционы. Конкурсную форму планируется оставить для нескольких случаев, в том числе для РЛУ для промышленного рыболовства, которые закреплены за пользователями сейчас.

Совет Госдумы решил включить законопроект в примерную программу работы депутатов на весеннюю сессию, на февраль. Ответственным по проекту назначен Комитет по аграрным вопросам – об этом говорится в базе данных ГД.

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