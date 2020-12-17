17 декабря 2020 года

Рыбакам предлагают искать кадры онлайн

На сайте Росрыболовства заработал онлайн-сервис для трудоустройства выпускников отраслевых учебных заведений. В ведомстве рассчитывают, что это поможет предприятиям в поиске специалистов.

Автоматизированная информационная система трудоустройства выпускников (АИС ТВ) запущена на базе Калининградского государственного технического университета. Она разработана по поручению главы Росрыболовства, чтобы повысить уровень профильного трудоустройства выпускников отраслевых учебных заведений и облегчить поиск специализированных кадров для предприятий.

На совещании 16 декабря руководитель ведомства Илья Шестаков подчеркнул важность популяризации этого проекта. «Уверен, что многие компании оценят функционал и будут пользоваться системой при поиске сотрудников, учитывая дефицит кадров и высокую потребность отрасли в смене старшего поколения», – отметил он.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе Росрыболовства, доступ к АИС ТВ возможен прямо с официального сайта федерального агентства. Управлению правового обеспечения, государственной службы и кадров, а также всем подведомственным учреждениям и теруправлениям поручено использовать АИС ТВ для найма сотрудников.

«Необходимо работать с отраслевым сообществом, с ассоциациями, довести до них информацию о возможностях системы, в том числе – с помощью площадки Общественного совета», – добавил Илья Шестаков.

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