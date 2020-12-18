18 декабря 2020 года

От поставщиков продукции в Китай ждут информацию

Нацрыббезопасность опубликовала форму для проверки производителей рыбопродукции. Заполненные материалы нужно направить в НЦБРП.

Россельхознадзор прокомментировал информацию по проверке российских поставщиков на соответствие требованиям Китая, размещенную на сайте Нацрыббезопасности.

Напомним, что китайская сторона потребовала провести перепроверку российских экспортеров. Подведомственное Россельхознадзору ФГБУ «Национальный центр безопасности продукции водного промысла и аквакультуры» на своем сайте разместило форму для переаттестации, предназначенную для заполнения предприятиями по производству продукции водного промысла.

«Данная форма представляет декларацию предприятия о самоконтроле и предназначена для оценки соответствия производителя экспортируемой в КНР продукции водного промысла основным положениям законов, постановлений и стандартов КНР, а также требованиям Протокола о проведении инспекции и карантина продукции водного промысла. Заполненную форму с приложением необходимых документов и других материалов (фото, видео), подтверждающих соблюдение основных требований КНР, необходимо направить в ФГБУ «НЦБРП» для анализа и проверки», – сообщили Fishnews в пресс-службе Россельхознадзора.

В ведомстве обратили внимание, что в соответствии с отдельными пунктами формы требуется приложение подтверждающих документов и фотоматериалов.

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