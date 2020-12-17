17 декабря 2020 года

Российским экспортерам представили условия от КНР

Российским экспортерам рыбопродукции предстоит пройти переаттестацию для поставок в КНР. Нацрыббезопасность опубликовала условия китайской стороны.

Напомним, что Китай потребовал провести перепроверку российских поставщиков рыбной продукции. Таким образом должно быть подтверждено выполнение условий по безопасности товара, а также рекомендаций ВОЗ по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции, сообщили Fishnews в пресс-службе Нацрыббезопасности - учреждения, подведомственного Россельхознадзору.

НЦБРП опубликовал на своем сайте условия КНР по регистрации производителей импортной продукции водного промысла. В том числе приводится форма для официальных проверок производителей продукции водного промысла, предназначенная для заполнения предприятиями с представлением подтверждающих материалов.



В учреждении обратили внимание, что в соответствии с отдельными пунктами формы дополнительно требуется приложение подтверждающих документов и фотоматериалов.

Проблемные вопросы поставок российской рыбопродукции в условиях пандемии обсуждались 9 декабря на конференции Fishnews Online. В нынешней ситуации очень важен быстрый обмен информацией между государственными структурами России, зарубежных стран и бизнесом, подчеркнули руководители рыбохозяйственных ассоциаций.

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