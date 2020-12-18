18 декабря 2020 года

Специалисты проверили рыбные популяции Японского моря

Сотрудники Тихоокеанского и Сахалинского филиалов ВНИРО выполнили комплексные съемки. Исследовались запасы и среда обитания рыб и беспозвоночных в подзоне Приморье и Западно-Сахалинской подзоне.

Экспедицию провели на научно-исследовательском судне «Владимир Сафонов». В подзоне Приморье севернее 47° с.ш. было отмечено 86 видов рыб из 19 семейств. Наибольшее видовое разнообразие характерно для трех семейств: рогатковых (16 видов), морских лисичек (11 видов) и камбаловых (12 видов), рассказали Fishnews в пресс-службе ТИНРО.

По результатам съемки общую учтенную ихтиомассу рыб в подзоне Приморье севернее мыса Золотой оценили в 46,1 тыс. тонн, численность – в 555 млн экземпляров.

Общая ихтиомасса в водах Западного Сахалина составила 206 тыс. тонн. Значительную ее часть формировал минтай, следующим доминирующим видом оказалась сельдь. Тройку наиболее массовых промысловых рыб замыкала треска.

По предварительным расчетам, все тресковые рыбы несколько увеличили общую биомассу в сравнении со съемкой 2018 г.

В ходе донной траловой съемки в Татарском проливе ученые зафиксировали около 210 видов беспозвоночных и несколько видов водорослей. Наиболее широко были представлены морские звезды, брюхоногие и двустворчатые моллюски и креветки. Общая учтенная биомасса макрозообентоса в обследованном районе составила 251 тыс. тонн.

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