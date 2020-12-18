18 декабря 2020 года

Минсельхоз выпустил приказы для поставок в ЕС

Министерство сельского хозяйства опубликовало приказы по документам, которые предусмотрены в рамках договоренностей с Евросоюзом по обеспечению прозрачности рыболовства.

Как сообщает корреспондент Fishnews, на Официальном интернет-портале правовой информации опубликованы приказы Минсельхоза по рыбным поставкам:

– приказ от 29 июня 2020 г. № 352 «Об утверждении порядка заполнения и подтверждения документа о том, что переработанная в Российской Федерации рыбная и иная продукция из водных биоресурсов была получена из уловов ВБР, сопровождающихся сертификатом (сертификатами) на улов, выданным компетентными органами третьих стран»;

– приказ от 29 июня 2020 г. № 351 «Об утверждении порядка заполнения и выдачи документа, подтверждающего, что рыбная и иная продукция из водных биологических ресурсов не подвергалась иным операциям, кроме выгрузки, перегрузки или любой операции, предназначенной для сохранения ее в первоначальном состоянии, и оставалась под надзором компетентных органов РФ».

Напомним, что эти документы предусмотрены Регламентом Совета Евросоюза от 29 сентября 2008 г. № 1005/2008, устанавливающим систему борьбы с ННН-промыслом.

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