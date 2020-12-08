08 декабря 2020 года

Россия и Фареры протестируют обмен электронными данными с судов

Специалисты Центра системы мониторинга рыболовства и связи собираются в 2021 г. совместно с фарерскими коллегами выполнить тестирование электронного обмена данными о промысле на виртуальных и реальных судах.

Центр системы мониторинга рыболовства и связи принял участие в очередной сессии Смешанной российско-фарерской комиссии по рыболовству и Российско-гренландских консультациях о взаимных обменах в области рыболовства. Видеоконференции прошли 1-4 декабря.

По итогам мероприятий стороны решили продлить действие согласованных протоколов договоренностей между Россией и Гренландией и между Россией и Фарерскими островами. Эти документы регулируют вопросы, относящиеся к системе спутникового слежения за промысловыми судами, а также продолжение взаимного обмена перечнями типов судовых систем спутникового слежения, рассказали Fishnews в пресс-службе ЦСМС.

Россия и Фареры подтвердили намерение подписать в 2021 г. проект протокола договоренностей по электронному обмену данными о вылове и деятельности промысловых судов. Также стороны планируют в течение будущего года выполнить тестирование электронного обмена данными о рыболовстве на виртуальных судах и впоследствии на реальном флоте.

В Центре отметили, что Россия и Гренландия смогут начать тестирование по новому стандарту ERS FLUX версии 2 только после того, как Комиссия по рыболовству в Северо-Восточной Атлантике (НЕАФК) утвердит соответствующие бизнес-правила и сценарии.

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