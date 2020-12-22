22 декабря 2020 года

Аквакультура ДФО посматривает за границу

Росрыболовство видит экспортный потенциал аквакультуры на Дальнем Востоке, заявил на онлайн-форуме «ДФО-2020» замглавы ведомства Василий Соколов. По итогам трех кварталов 2020 г. предприятия региона вырастили более 48 тыс. тонн гидробионтов.

По объемам производства продукции аквакультуры Дальний Восток удерживает третье место среди федеральных округов. По данным Росрыболовства, за девять месяцев текущего года предприятия вырастили более 48 тыс. тонн гидробионтов. «В основном это продукция в виде мидий, устриц, гребешков, трепанга», – уточнил замруководителя федерального агентства Василий Соколов.

В рамках панельной дискуссии «Сделано в ДФО» он подчеркнул, что именно на Дальнем Востоке наблюдается в целом нехарактерная для отечественной аквакультуры ориентация на экспорт. «Будем надеяться, что это важное направление в дальнейшем будет развиваться, и даже если не составит конкуренцию вылову дикой рыбы, то во всяком случае внесет существенный вклад как в наполнение внутреннего рынка, так и в экспортную составляющую», – заявил замглавы Росрыболовства.

Как сообщает корреспондент Fishnews, бурное развитие сектора аквакультуры регулятор связывает с большой площадью акваторий, выделенных на эти цели на Дальнем Востоке, и высоким интересом инвесторов, которые готовы были вложить серьезные деньги в этот бизнес. При этом марикультурные хозяйства столкнулись с определенными административными барьерами, вроде требований к государственной экологической экспертизе их деятельности.

По словам Василия Соколова, предприятия могут воспользоваться мерами поддержки, как со стороны Минсельхоза и Росрыболовства, так и по линии Минвостокразвития. «Аквакультура дает несомненно больший эффект для прибрежных поселков, чем рыболовство. Наверное, не сопоставимый с промыслом тихоокеанских лососей, но по сравнению с экспедиционным рыболовством аквакультура несомненно имеет большую привлекательность с точки зрения социально-экономического развития регионов», – отметил замруководителя Росрыболовства.

Эти ожидания относятся и к лососевым рыбоводным заводам, которые активно строятся не только в Сахалинской области, но и в Хабаровском крае. «Горбуша снижается, в то же время подходы кеты к лососевым заводам, которые выпускают малька, гораздо более стабильны, обеспечивают работой людей и дают значимый экономический эффект, – обратил внимание Василий Соколов. – Считаем, что при падении подходов горбуши лососевые заводы будут вносить гораздо более ощутимый вклад и в денежном выражении и в занятости населения».

Больше новост ей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews