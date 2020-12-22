Новости
Выращенный в Приморском крае гребешок

Аквакультура ДФО посматривает за границу

Росрыболовство видит экспортный потенциал аквакультуры на Дальнем Востоке, заявил на онлайн-форуме «ДФО-2020» замглавы ведомства Василий Соколов. По итогам трех кварталов 2020 г. предприятия региона вырастили более 48 тыс. тонн гидробионтов.

По объемам производства продукции аквакультуры Дальний Восток удерживает третье место среди федеральных округов. По данным Росрыболовства, за девять месяцев текущего года предприятия вырастили более 48 тыс. тонн гидробионтов. «В основном это продукция в виде мидий, устриц, гребешков, трепанга», – уточнил замруководителя федерального агентства Василий Соколов.

В рамках панельной дискуссии «Сделано в ДФО» он подчеркнул, что именно на Дальнем Востоке наблюдается в целом нехарактерная для отечественной аквакультуры ориентация на экспорт. «Будем надеяться, что это важное направление в дальнейшем будет развиваться, и даже если не составит конкуренцию вылову дикой рыбы, то во всяком случае внесет существенный вклад как в наполнение внутреннего рынка, так и в экспортную составляющую», – заявил замглавы Росрыболовства.

Как сообщает корреспондент Fishnews, бурное развитие сектора аквакультуры регулятор связывает с большой площадью акваторий, выделенных на эти цели на Дальнем Востоке, и высоким интересом инвесторов, которые готовы были вложить серьезные деньги в этот бизнес. При этом марикультурные хозяйства столкнулись с определенными административными барьерами, вроде требований к государственной экологической экспертизе их деятельности.

По словам Василия Соколова, предприятия могут воспользоваться мерами поддержки, как со стороны Минсельхоза и Росрыболовства, так и по линии Минвостокразвития. «Аквакультура дает несомненно больший эффект для прибрежных поселков, чем рыболовство. Наверное, не сопоставимый с промыслом тихоокеанских лососей, но по сравнению с экспедиционным рыболовством аквакультура несомненно имеет большую привлекательность с точки зрения социально-экономического развития регионов», – отметил замруководителя Росрыболовства.

Эти ожидания относятся и к лососевым рыбоводным заводам, которые активно строятся не только в Сахалинской области, но и в Хабаровском крае. «Горбуша снижается, в то же время подходы кеты к лососевым заводам, которые выпускают малька, гораздо более стабильны, обеспечивают работой людей и дают значимый экономический эффект, – обратил внимание Василий Соколов. – Считаем, что при падении подходов горбуши лососевые заводы будут вносить гораздо более ощутимый вклад и в денежном выражении и в занятости населения».

Больше новост ей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews

Задать вопрос редакции
НазадМетки: аквакультурадальний востокросрыболовство
Поиск по дате / Календарь новостей
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31

Опрос

Какое решение будет принято по максимальному сроку строительства судов под крабовые квоты?

От первого лица

Заместитель министра сельского хозяйства – руководитель Росрыболовства Илья ШЕСТАКОВ. Фото пресс-службы ведомства

Заместитель министра сельского хозяйства – руководитель Росрыболовства

Илья ШЕСТАКОВ

У нас есть запас времени для дальнейших аукционов

Глава Камчатского края Владимир СОЛОДОВ

Глава Камчатского края

Владимир СОЛОДОВ

С отраслью связываем особые надежды

Председатель совета директоров медиахолдинга Fishnews Эдуард КЛИМОВ

Председатель совета директоров медиахолдинга Fishnews

Эдуард КЛИМОВ

Генеральная линия закручивается в спираль

Все материалы

Интервью

Исполнительный директор Северо-Западного рыбопромышленного консорциума Сергей НЕСВЕТОВ

Исполнительный директор Северо-Западного рыбопромышленного консорциума

Сергей НЕСВЕТОВ

Строительство судов в России: трудно, долго, дорого. Но возможно

Генеральный директор торговой компании «Нерей» Андрей ЗАБУГА

Генеральный директор торговой компании «Нерей»

Андрей ЗАБУГА

Зачем рыбе красота

Президент Ассоциации добытчиков минтая Алексей БУГЛАК

Президент Ассоциации добытчиков минтая

Алексей БУГЛАК

Коронавирус скорректировал планы рыбаков

Генеральный директор группы компаний «Русский краб» Александр САПОЖНИКОВ

Генеральный директор группы компаний «Русский краб»

Александр САПОЖНИКОВ

С новыми объемами квот справляемся

Все интервью

Личное мнение

Первый вице-президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Александр ВАСЬКОВ

Первый вице-президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья

Александр ВАСЬКОВ

ДВНПС поддержал целый ряд важных решений

Председатель Межрегиональной ассоциации прибрежных рыбопромышленников Северного бассейна Валентин БАЛАШОВ

Председатель Межрегиональной ассоциации прибрежных рыбопромышленников Северного бассейна

Валентин БАЛАШОВ

Необходимо оперативное решение кризиса с северной «прибрежкой»

Все материалы

Крупным планом

Главная лаборатория «Нерея»

Когда рыба больше чем товар

Команда «Родных островов», волонтеры и помощники фонда собрали около 1100 продуктовых наборов для людей, попавших в трудную жизненную ситуацию. Фото пресс-службы фонда

«Родные острова» поддержали сахалинцев в трудный год

Из-за требований по охране региональных ООПТ возникли проблемы у добытчиков корбикулы

Затейливые приоритеты псевдоэкологов в Приморье

Государству необходимо внимательно относится к такому специфичному промысловому объекту, как глубоководные крабы

Квоты продали – остались вопросы

Все материалы

События

18 декабря во Владивостоке спустили на воду первый краболов из серии по заказу компании «Дальневосточное побережье» (ГК «Сигма Марин Технолоджи»). Фото пресс-службы Восточной верфи

Важна стабильность: добытчики краба обновляют флот

Музей истории рыбохозяйственной науки на Дальнем Востоке в ТИНРО в нынешнем облике существует 10 лет

Нескучная история

Все события

Продвигая рыбу

Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

«Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

«Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

Все материалы

Выставки

Рейтинг@Mail.ru
yandex
Rambler's Top100

© 2006—2020 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России. Учредитель – ООО «Медиахолдинг «Фишньюс». Адрес учредителя: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А. Генеральный директор – Яшина Я.А. Главный редактор – Крючкова М.К. margarita_kr@bk.ru, тел.: 8 423 222 4736 Адрес редакции: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А.