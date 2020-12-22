22 декабря 2020 года

Илья Шестаков: У нас есть запас времени для дальнейших аукционов

Обсуждение возможной продажи через аукционы оставшихся объемов крабовых квот продолжается и вероятность новых торгов достаточно высока, отметил замминистра сельского хозяйства – глава Росрыболовства Илья Шестаков. В любом случае, считает руководитель ведомства, важно проанализировать экономические последствия.

«Такое обсуждение идет постоянно, – ответил глава Росрыболовства Илья Шестаков на вопрос о возможной отправке на аукционы оставшихся объемов по крабам. – Результаты, которые получены в рамках программы по реализации крабовых квот и строительству новых краболовов, в принципе можно считать достаточно успешными. Поэтому обсуждение продолжается, но каких-то решений по этому поводу пока не принято».

Как в случае с расширением программы инвестиционных квот, для принятия решения по дальнейшим торгам также есть временной запас, чтобы провести более широкую дискуссию, полагает руководитель агентства.

«Решение зависит в том числе и от экономического состояния компаний, у которых 50% квот на вылов краба, оставшихся по историческому принципу, сейчас находится в залоге у банков как финансовое обеспечение для реализации инвестиционных проектов. Надо очень внимательно смотреть экономику, чтобы не повредить инвестиционным планам бизнеса, которые уже реализуются», – заявил Илья Шестаков в интервью Fishnews.

Но в целом, по мнению главы Росрыболовства, вероятность новых аукционов достаточно высокая. «Рентабельность в крабовом бизнесе большая, поэтому такое изъятие ренты возможно», – оценил перспективу руководитель агентства.

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