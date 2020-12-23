23 декабря 2020 года

Скупщиков артемии признали пособниками браконьеров

В Алтайском крае осуждены двое предпринимателей, занимавшихся скупкой, перевозкой, переработкой и хранением незаконно добытых цист артемии. Суд пришел к выводу, что коммерсанты виновны в пособничестве браконьерству.

Троих жителей поселка Малиновое озеро поймали на добыче цисты артемии в одноименном водоеме в августе-сентябре 2019 г. В общей сложности было заготовлено 10,5 тонны ценного биоресурса – более 200 мешков, ущерб превысил 7 млн рублей. Браконьеры уже осуждены к условным срокам, сообщили Fishnews в пресс-службе краевой прокуратуры.

Под судом также оказались пособники нелегальных добытчиков – индивидуальные предприниматели из города Славгорода. Один из них признал вину в скупке и транспортировке незаконно добытой артемии. Бизнесмен рассказал суду, что занимался этим в своих целях, в дальнейшем перепродавая продукцию. Его подельник вину полностью не признал, предоставив сведения о законном характере своей деятельности.

Однако суд счел обоих виновными в пособничестве браконьерству группой лиц по предварительному сговору с причинением особо крупного ущерба (часть 5 статьи 33, часть 3 статьи 256 УК РФ). Каждый из коммерсантов приговорен к двум годам лишения свободы условно.

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