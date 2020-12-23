23 декабря 2020 года

Российской рыбе поручили расчистить путь в пандемию

Вице-премьер Виктория Абрамченко дала Росрыболовству и Россельхознадзору поручения по обеспечению поставок российской рыбопродукции через китайские порты. Ведомства должны урегулировать эти вопросы в срочном порядке.

Ограничения, которые вводятся в связи с пандемией коронавируса, ломают традиционные схемы поставки российской рыбопродукции.

Зампред правительства Виктория Абрамченко поручила Росрыболовству и Россельхознадзору провести с китайской стороной переговоры для скорейшего урегулирования вопроса открытия портов КНР для российской продукции водного промысла. Об этом Fishnews сообщили в аппарате вице-премьера. Ведомства должны довести до российских экспортеров исчерпывающие требования китайской стороны в рамках профилактики COVID-19.

Росрыболовству и Россельхознадзору поставлена задача организовать взаимодействие с китайскими коллегами для получения оперативной информации о требованиях китайской стороны по профилактике коронавируса и получения протоколов и методик исследования.

Росрыболовство и Роспотребнадзор должны обеспечить контроль за тестированием членов экипажей российских судов, а также за неукоснительным соблюдением российскими предприятиями требований ВОЗ, России и КНР по профилактике коронавируса.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews .

Fishnews