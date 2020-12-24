24 декабря 2020 года

Марифермам Приморья может выйти боком соседство с заповедником

Новое положение о Дальневосточном морском заповеднике запрещает рыбоводные участки в его охранной зоне. Раньше это было разрешено, и «нарушителями задним числом» оказались 9 аквакультурных предприятий Приморского края.

Пять участков в границах охранной зоны были сформированы органами власти еще в 2011 г., остальные четыре РВУ – в 2016 г. Их границы были определены приказами Приморского теруправления Росрыболовства. Отметим, марикультурная деятельность на этой акватории велась и ранее – более 10 лет. Положение о заповеднике (в том числе редакция от 12 октября 2016 г.) допускало организацию рыбоводных хозяйств на специально выделенных участках частичного хозяйственного использования.

Новое положение о ДВГМЗ было утверждено приказом Министерства науки и высшего образования РФ от 29 апреля 2019 г. № 45. Документ запрещает организацию рыбопромысловых и рыбоводных участков на акватории охранной зоны (подпункт 4 пункта 20).

В ноябре этого года Владивостокская межрайонная природоохранная прокуратура подала в суд исковое заявление на компанию «ДВ-Агроразвитие», затем – на Азиатско-Тихоокеанскую рыбную компанию и индивидуального предпринимателя Жаркова Е.А. Надзорное ведомство требует запретить осуществление в охранной зоне заповедника любой рыбохозяйственной деятельности, в том числе изъятие донных гидробионтов водолазным способом. Марифермеры уверены, что аналогичные иски вскоре получат все остальные пользователи РВУ на этой акватории.

Новое положение о заповеднике утверждалось накануне перевода ДВГМЗ из ведения Минобрнауки к Минприроды. Передача особо охраняемой природной территории предусмотрена распоряжением правительства РФ от 18 октября 2019 г. № 2467.

«Создается впечатление, что бывшее руководство заповедника сознательно инициировало внесение изменений в положение о ДВГМЗ с целью «зачистить» охранную зону заповедника от легальных пользователей», – высказал мнение председатель Дальневосточного союза предприятий марикультуры Роман Витязев (членами союза являются в том числе «ДВ-Агроразвитие» и АТРК).

Бизнес считает сложившуюся ситуацию неприемлемой. «Закон обратной силы не имеет. Пользователи легально получили сформированные и согласованные по всем правилам участки, а теперь законопослушные предприятия рискуют получить не доходы, а убытки и вдобавок вообще потерять свои РВУ», – отметил Роман Витязев.

Сейчас ДВГМЗ находится в ведении Минприроды. Оно подготовило проект нового положения о заповеднике, но, по информации Минвостокразвития, этот документ по-прежнему не предусматривает возможность осуществления аквакультуры в границах охранных зон ООПТ.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе Росрыболовства, в федеральном агентстве следят за ситуацией, развивающейся вокруг 9 рыбоводных участков, созданных в границах охранной зоны заповедника.

«Наше ведомство неоднократно информировало Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации о том, что, по мнению Росрыболовства, при утверждении нового положения был нарушен порядок установления охранной зоны заповедника», – говорится в официальном ответе.

Пользователи участков уверены, что положение о заповеднике необходимо изменить – предусмотреть возможность заниматься аквакультурой в охранной зоне. Аналогичное мнение у Минвостокразвития.

Росрыболовство предлагает еще один вариант. «Наиболее правильным решением в данной ситуации будет изменение ширины охранной зоны», – считают в ведомстве.

Аквакультурные хозяйства пытаются обеспечить работу своих участков до момента, пока решение не будет найдено. «ДВ-Агроразвитие» и индивидуальный предприниматель подали иски в Верховный суд о признании запрета недействующим. Эти заявления были объединены в одно административное дело. К судебному разбирательству предприятия планируют привлечь Росрыболовство в качестве третьей стороны.

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