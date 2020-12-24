24 декабря 2020 года

Новая «арктическая» господдержка пройдет мимо рыболовства

Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил правила льготного кредитования резидентов Арктической зоны. На отрасль рыболовства эта мера не распространится.

Правила предоставления кредитов по сниженной ставке утверждены постановлением правительства РФ от 21 декабря 2020 г. № 2186. Кредиты будут выдавать на проекты в отраслях, которые определит президиум Госкомиссии по вопросам развития Арктики.

Как сообщает корреспондент Fishnews, в этот список не могут включаться все виды экономической деятельности, включенные в подклассы «Рыболовство», «Лесозаготовки» и «Добыча полезных ископаемых».

«Стоимость инвестпроекта должна составлять от 10 млн до 2,5 млрд рублей, а если его реализуют сразу несколько компаний, претендующих на кредит, верхняя планка поднимается до 5 млрд рублей. Документ также фиксирует, что претендент должен вложить не менее 30% собственных средств и обеспечить создание новых рабочих мест», – рассказали в пресс-службе кабмина.

Ставка по льготному кредиту будет ниже рыночной на полуторный размер ключевой ставки Центробанка (на данный момент 4,25%*1,5 = 6,375%), но не меньше чем 2% годовых.

Инвесторы, претендующие на субсидирование ставки, должны иметь официальный статус резидента Арктической зоны. Они не могут проходить процедуру ликвидации или банкротства и не должны иметь просроченных долгов перед федеральным бюджетом.

Документ вступит в силу с начала следующего года. Отмечено, что принятое решение – часть широкого комплекса мер по стимулированию социально-экономического развития Арктики.

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