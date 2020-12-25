25 декабря 2020 года

Компании Колымы завершают год с хорошими уловами

Предприятия Магаданской области на 22 декабря освоили более 57 тыс. тонн квотируемых водных биоресурсов – 93% от общих допустимых уловов. Также регион добыл 2,7 тыс. тонн «неодуемых».

Данные приводит Охотское территориальное управление Росрыболовства. По его информации, в течение года компании региона активно вели судовой промысел - восемь организаций на 23 судах.

Как рассказали Fishnews в пресс-службе теруправления, областной флот освоил 33 тыс. тонн минтая, 15,9 тыс. тонн тихоокеанской сельди. Уловы трески составили 491,7 тонны, северной креветки - 2,35 тонны, трубача - 1,9 тонны. По крабам следующие результаты: 2,28 тыс. тонн стригуна опилио, 271,1 тонны синего, 177,4 тонны равношипого, 436,4 тонны камчатского.

Также бригады берегового лова добывали квотируемых сельдь и палтуса. Их поймано 194,5 тонны и 180 кг соответственно.

Кроме того, регион выловил 2,7 тыс. тонн водных биоресурсов, общий допустимый улов которых не устанавливается. Бригады берегового лова освоили 313,6 тонны наваги, 10,2 тонны мойвы, 9,8 тонны морского окуня, 6,2 тонны малоротой морской корюшки и 1,1 тонны трески.

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