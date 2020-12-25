25 декабря 2020 года

Российские предприятия получили квоты для добычи в зоне Японии

Росрыболовство распределило по пользователям квоты вылова в исключительной экономической зоне Японии на 2021 г. Промысел в этих водах российские суда ведут по межправительственному соглашению.

Международные квоты в зоне Японии для российских предприятий на предстоящий год распределены приказом Росрыболовства от 21 декабря 2020 г. № 712, сообщает корреспондент Fishnews.

Объемы получили компании «ТУРНИФ», «Востокрыбпром», «Совгаваньрыба», «НБАМР», «Тралфлот», «Магадантралфлот», «Софко». Это квоты вылова лемонемы, сардины-иваси и скумбрии.

Промысел осуществляется на основании соглашения между правительствами СССР и Японии от 7 декабря 1984 г.

Приказ смотрите в прикрепленном файле.

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