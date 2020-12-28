Новости
Выростной пруд соединен протокой с рекой Серебрянкой. Фото пресс-службы Главрыбвода

Лососевым запасам Приморья хотят помочь новым цехом

Приморский филиал Главрыбвода в этом году запустил новый рыбоводный цех на северо-востоке края. С помощью этого предприятия планируют восстановить популяцию кеты в реке Серебрянке.

Временный мобильный рыбоводный цех расположился в поселке Терней. Искусственным воспроизводством там занялись впервые, поэтому работы пока ведутся в экспериментальном режиме.

«Несколько лет назад река Серебрянка имела большое рыбохозяйственное значение, но в последнее время водоем испытывает большую антропогенную нагрузку. Кроме того, на реке активизировались браконьеры. В связи с этим популяция кеты значительно сократилась, а естественные нерестилища уничтожаются тайфунами и хозяйственной деятельностью. Наполняемость водоема с каждым годом уменьшается», – рассказали Fishnews в пресс-службе Главрыбвода.

По результатам мониторинга, проведенного специалистами филиала, было решено установить экспериментальный временный цех. Осенью заложили икру – более 1 млн штук, сейчас начался первый выклев личинки.

Проектная мощность цеха – 4,75 млн экземпляров молоди кеты. Такого показателя филиал планирует достичь в течение двух лет.

Цех построен из утепленных разборных модулей – туда провели воду и установили инкубаторы. Рядом выкопан выростной пруд, соединенный с протокой Серебрянки. В пруд после инкубации выпустят личинку и будут подращивать до конца весны.

В пресс-службе обратили внимание, что протока не покрывается льдом. Это позволяет соблюдать температурный режим и выращивать молодь практически в естественных условиях.

Уже весной ожидаются первые выпуски с последующим возвратом производителей через 3-4 года. Похожий опыт уже подтвержден на практике на реках южного Приморья (Барабашевке, Нарве, Брусьях, Пойме, Рязановке), отметили в Главрыбводе.

Самые оперативные новости читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews

  • Выростной пруд соединен протокой с рекой Серебрянкой. Фото пресс-службы Главрыбвода
  • Временный мобильный рыбоводный цех расположился в поселке Терней. Фото пресс-службы Главрыбвода
  • Цех построен из утепленных разборных модулей – туда провели воду и установили инкубаторы. Фото пресс-службы Главрыбвода
    • Задать вопрос редакции
    НазадМетки: икра
    Поиск по дате / Календарь новостей
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5
    • 6
    • 7
    • 8
    • 9
    • 10
    • 11
    • 12
    • 13
    • 14
    • 15
    • 16
    • 17
    • 18
    • 19
    • 20
    • 21
    • 22
    • 23
    • 24
    • 25
    • 26
    • 27
    • 28
    • 29
    • 30
    • 31

    Опрос

    Какое решение будет принято по максимальному сроку строительства судов под крабовые квоты?

    От первого лица

    Заместитель министра сельского хозяйства – руководитель Росрыболовства Илья ШЕСТАКОВ. Фото пресс-службы ведомства

    Заместитель министра сельского хозяйства – руководитель Росрыболовства

    Илья ШЕСТАКОВ

    У нас есть запас времени для дальнейших аукционов

    Глава Камчатского края Владимир СОЛОДОВ

    Глава Камчатского края

    Владимир СОЛОДОВ

    С отраслью связываем особые надежды

    Председатель совета директоров медиахолдинга Fishnews Эдуард КЛИМОВ

    Председатель совета директоров медиахолдинга Fishnews

    Эдуард КЛИМОВ

    Генеральная линия закручивается в спираль

    Все материалы

    Интервью

    Президент Ассоциации судовладельцев рыбопромыслового флота (АСРФ) Алексей ОСИНЦЕВ

    Президент Ассоциации судовладельцев рыбопромыслового флота

    Алексей ОСИНЦЕВ

    Любой дальновидный судовладелец заинтересован в обновлении флота

    Исполнительный директор Северо-Западного рыбопромышленного консорциума Сергей НЕСВЕТОВ

    Исполнительный директор Северо-Западного рыбопромышленного консорциума

    Сергей НЕСВЕТОВ

    Строительство судов в России: трудно, долго, дорого. Но возможно

    Генеральный директор торговой компании «Нерей» Андрей ЗАБУГА

    Генеральный директор торговой компании «Нерей»

    Андрей ЗАБУГА

    Зачем рыбе красота

    Президент Ассоциации добытчиков минтая Алексей БУГЛАК

    Президент Ассоциации добытчиков минтая

    Алексей БУГЛАК

    Коронавирус скорректировал планы рыбаков

    Все интервью

    Личное мнение

    Первый вице-президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Александр ВАСЬКОВ

    Первый вице-президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья

    Александр ВАСЬКОВ

    ДВНПС поддержал целый ряд важных решений

    Председатель Межрегиональной ассоциации прибрежных рыбопромышленников Северного бассейна Валентин БАЛАШОВ

    Председатель Межрегиональной ассоциации прибрежных рыбопромышленников Северного бассейна

    Валентин БАЛАШОВ

    Необходимо оперативное решение кризиса с северной «прибрежкой»

    Все материалы

    Крупным планом

    С первых дней работы на промысле новые траулеры-сейнеры РК им. Ленина доказали: силы и средства, которые вкладываются в строительство флота, не напрасны

    Инвестиции в настоящее

    В сложную ситуацию попали 9 рыбоводных участков, созданных в охранной зоне морского заповедника. Фото предоставлено Романом Витязевым

    Марифермам Приморья может выйти боком соседство с заповедником

    Главная лаборатория «Нерея»

    Когда рыба больше чем товар

    Команда «Родных островов», волонтеры и помощники фонда собрали около 1100 продуктовых наборов для людей, попавших в трудную жизненную ситуацию. Фото пресс-службы фонда

    «Родные острова» поддержали сахалинцев в трудный год

    Все материалы

    События

    18 декабря во Владивостоке спустили на воду первый краболов из серии по заказу компании «Дальневосточное побережье» (ГК «Сигма Марин Технолоджи»). Фото пресс-службы Восточной верфи

    Важна стабильность: добытчики краба обновляют флот

    Музей истории рыбохозяйственной науки на Дальнем Востоке в ТИНРО в нынешнем облике существует 10 лет

    Нескучная история

    Все события

    Продвигая рыбу

    Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

    Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

    «Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

    «Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

    Все материалы

    Выставки

    Рейтинг@Mail.ru
    yandex
    Rambler's Top100

    © 2006—2020 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

    Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России. Учредитель – ООО «Медиахолдинг «Фишньюс». Адрес учредителя: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А. Генеральный директор – Яшина Я.А. Главный редактор – Крючкова М.К. margarita_kr@bk.ru, тел.: 8 423 222 4736 Адрес редакции: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А.