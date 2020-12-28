28 декабря 2020 года

Лососевым запасам Приморья хотят помочь новым цехом

Приморский филиал Главрыбвода в этом году запустил новый рыбоводный цех на северо-востоке края. С помощью этого предприятия планируют восстановить популяцию кеты в реке Серебрянке.

Временный мобильный рыбоводный цех расположился в поселке Терней. Искусственным воспроизводством там занялись впервые, поэтому работы пока ведутся в экспериментальном режиме.

«Несколько лет назад река Серебрянка имела большое рыбохозяйственное значение, но в последнее время водоем испытывает большую антропогенную нагрузку. Кроме того, на реке активизировались браконьеры. В связи с этим популяция кеты значительно сократилась, а естественные нерестилища уничтожаются тайфунами и хозяйственной деятельностью. Наполняемость водоема с каждым годом уменьшается», – рассказали Fishnews в пресс-службе Главрыбвода.

По результатам мониторинга, проведенного специалистами филиала, было решено установить экспериментальный временный цех. Осенью заложили икру – более 1 млн штук, сейчас начался первый выклев личинки.

Проектная мощность цеха – 4,75 млн экземпляров молоди кеты. Такого показателя филиал планирует достичь в течение двух лет.

Цех построен из утепленных разборных модулей – туда провели воду и установили инкубаторы. Рядом выкопан выростной пруд, соединенный с протокой Серебрянки. В пруд после инкубации выпустят личинку и будут подращивать до конца весны.

В пресс-службе обратили внимание, что протока не покрывается льдом. Это позволяет соблюдать температурный режим и выращивать молодь практически в естественных условиях.

Уже весной ожидаются первые выпуски с последующим возвратом производителей через 3-4 года. Похожий опыт уже подтвержден на практике на реках южного Приморья (Барабашевке, Нарве, Брусьях, Пойме, Рязановке), отметили в Главрыбводе.

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