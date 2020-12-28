28 декабря 2020 года

Он был гораздо больше чем увлеченный морской биолог

В декабре не стало Василия Спиридонова. Известный ученый, исследователь, экоактивист, последние десять лет он работал консультантом MSC в России и успел сделать многое для повышения экологической устойчивости российских рыбных промыслов.

17 декабря ушел из жизни Василий Спиридонов, доктор биологических наук, признанный в мире специалист по ракообразным, участник десятков экспедиций в Атлантике, на Дальнем Востоке, в Арктике и в Антарктике, основатель морской программы WWF России. В течение последних десяти лет – вплоть до начала 2020 года – он работал первым консультантом Морского попечительского совета (MSC) в России в области рыболовства и сделал очень много для развития идей MSC и продвижения экосертификации в российской рыбной отрасли.

Коллеги по MSC вспоминают замечательного ученого, увлеченного профессионала и хорошего друга.

Ален Уилтон, главный операционный директор MSC:

«Василий проработал в MSC России столько лет: благодаря своему опыту в области рыболовства и связям в российской рыбной отрасли он сыграл важную роль в создании MSC в стране. Мы глубоко опечалены этой утратой и приносим соболезнования семье Василия».

Камиль Дерикс, директор MSC по развитию:

«Василий был в первую очередь ученым. Он был морским биологом, доктором наук, специализирующимся на крабах, креветках, лобстерах и криле, с многочисленными публикациями и полевыми исследованиями. Василий закончил биологический факультет МГУ, а впоследствии обучал там аспирантов, преподавал. До прихода в MSC он участвовал в создании и руководил морской программой WWF в России.

Василий был одним из первых, кто работал над биологией криля в 1970-х годах. Он и его жена Лариса проводили исследования на станции МГУ на Белом море. Свою последнюю крупную исследовательскую экспедицию в Антарктиду он совершил в сезоне 2019/2020 годов, обнаружив новые уязвимые морские экосистемы.

Его невероятные знания и широкие связи в науке и рыбной промышленности сыграли решающую роль в понимании целей и задач MSC для российского рыболовства. Способность Василия переводить «язык MSC» на что-то более понятное стала основополагающей для укрепления доверия к MSC в России.

Во время наших поездок по России Василий всегда находил возможность показать коллегам особенные места, будь то исторические соборы Санкт-Петербурга, необычные закусочные во Владивостоке или московские станции метро. Он был гораздо больше чем увлеченный морской биолог: он был историк, любитель литературы и искусства, рассказчик удивительных историй.

Василия будет очень не хватать. В первую очередь его семье, а также коллегам и друзьям. Его наследие отражено в его научных работах и во многих людях, которым он передал свои знания и увлеченность всем прекрасным, что есть в нашей жизни».

Анисья Шепелева, руководитель MSC в России:

«Невозможно поверить, что Василия нет больше с нами. Нам было очень сложно развивать MSC в России. Многое не получалось, но уверенность Василия, его спокойствие, его поддержка давали силы двигаться вперед.

Очень жаль, что столько хороших слов говорится, когда человека уже нет с нами. В назидание нам, живущим, больше хороших слов и внимания выражать нашим друзьям и близким.

Светлая память тебе, Василий!»