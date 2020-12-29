29 декабря 2020 года

Килька помогла Дагестану поставить рекорд

С начала года рыбаки Республики Дагестан добились рекордного улова – около 20,5 тыс. тонн. Такой результат обеспечен активным промыслом кильки, отмечают в Северо-Кавказском теруправлении Росрыболовства.

Территориальное управление приводит цифры на 28 декабря. «По прогнозам специалистов, общий объем добычи рыбы в регионе до конца года составит 21 тыс. тонн», - сообщили Fishnews в пресс-службе ТУ.

В ведомстве обратили внимание на активный килечный промысел. По данным теруправления, уловы кильки составили 13,4 тыс. тонн при показателе прошлого года в 7 тыс. тонн.

По остальным видам рыб объемы вылова аналогичны уровню 2019 г. В частности, добыто 1 тыс. тонн кефали, 1,1 тыс. тонн сельди и 0,4 тыс. тонн сазана. В этом году промысел на Каспии вели порядка 100 предприятий, отметили в теруправлении.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews