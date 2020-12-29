ЭПЖ для «прибрежки» опробуют в трех регионах
Центр системы мониторинга рыболовства и связи продлил на 2021 г. опытно-промышленную эксплуатацию электронного промыслового журнала версии «Стационарный объект».
Пилотный проект стартовал в начале 2020 г. Его цель - унификация системы сбора оперативной отчетности о прибрежном вылове с помощью программного комплекса ЭПЖ СТО и переход на режим ежедневной отчетности, как и по ССД.
«Тестирование передачи пятидневной отчетности через ЭПЖ СТО будет осуществляться в течение 2021 года в трех пилотных зонах - Астраханской и Калининградской областях, а также в Хабаровском крае», - сообщили Fishnews в пресс-службе Центра системы мониторинга рыболовства и связи.
В декабре специалисты ЦСМС провели две видеоконференции с рыбаками Калининграда и Астрахани. Представители Центра рассказали о преимуществах использования ЭПЖ СТО при передаче отчетности о прибрежном вылове.
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