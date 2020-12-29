29 декабря 2020 года

Алекс Раманаускас: Продвижение российской рыбы должно стать государственным приоритетом

Камчатская нерка от «Витязь-Авто» в этом году участвовала в конкурсе «Вкусы России», призванного популяризировать региональные бренды. Продвижение отечественной рыбы - важнейшая задача, уверен генеральный директор компании Алекс Раманаускас.

«На мой взгляд, нужно стремиться развивать культуру потребления отечественной продукции из дикой рыбы – как в нашей стране, так и за рубежом, - заявил руководитель предприятия в интервью Fishnews. - Это должен быть прекрасно узнаваемый бренд, тогда мы укрепим позиции на мировом рынке и не будет ситуаций, когда чилийская аквакультурная рыба роняет цену на дикий лосось».

Продукция из той же норвежской семги выглядит эффектно, но российская дикая рыба полезнее, уверен Алекс Раманаускас. «Однако потребитель в нашей стране нередко не понимает этих преимуществ. В продвижение своей рыбопродукции вкладывалась Норвегия, популяризация нашей рыбы также должна стать государственной программой», - считает генеральный директор «Витязь-Авто».

Он подчеркнул, что нужно рассказывать потребителю и о преимуществах филе однократной заморозки по сравнению с филе, которое делается в Китае из российской же рыбы б/г.

«В рамках инвестиционных квот государство ориентировало пользователей на производство продукции с высокой степенью переработки, так что продвижению такого товара необходимо уделять особое внимание. В том числе должна быть политика формирования комфортного сбыта на рынках Европы и других экспортных направлениях. Все это поможет развитию нашей рыбной промышленности, а значит, позволит повысить престиж рыбацкой профессии, создавать новые рабочие места, увеличить отдачу от отрасли для государства», - заявил руководитель компании.

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