Лососевая путина – нестандартная как по подходам рыбы, так и по условиям работы производств из-за коронавируса, ограничения при поставках в зарубежные страны, нестабильная ситуация на рынках. Со всеми этими вызовами пришлось столкнуться в 2020 году рыбопромышленникам Камчатского края. При этом российская рыба по-прежнему держит марку качества, ее продвижение заслуживает комплексного государственного подхода, уверен генеральный директор компании «Витязь-Авто» Алекс Раманаускас.

– Промысел лосося – важнейший для Камчатки – проходил на этот раз в нестандартных условиях: людей из других регионов для работы на добыче и обработке пришлось завозить с соблюдением ограничений из-за COVID -19. Как ваша компания отработала лососевый сезон?

– Действительно, нынешний год был нестандартный, нелегкий. Об этом говорят результаты путины. Все ожидали больших подходов рыбы на западном побережье полуострова и на востоке. Однако прогнозы на востоке не оправдались.

На западе по горбуше мы отработали более-менее нормально, однако по нерке не достигли ожидаемого объема. В чем причина такой ситуации на лососевой путине – в неточном прогнозировании, в регулировании, в малых подходах рыбы – пока ответа на этот вопрос нет. Факторов, влияющих на ход и итоги путины, достаточно много.

При этом готовиться к путине и осуществлять промысел пришлось в условиях ограничений, вводимых из-за коронавируса. Действовали особые требования к ввозу работников на путину. Принятие дополнительных мер по обеспечению здоровья и безопасности людей отразилось на себестоимости продукции, затраты предприятий увеличились. Несмотря на это, я считаю, рыбопромышленники подошли к санитарно-эпидемиологическим мероприятиям ответственно, заранее принимали меры. В принципе сильного кадрового голода на западном побережье не было.

По итогам путины рыбаки рассчитывали, что цены на рынке позволят компенсировать возросшие расходы. Однако при ввозе товаров введен дополнительный контроль со стороны властей Китая, Южной Кореи и других стран, наших властей. Комплекс санитарно-эпидемиологических мер действует и сейчас. Обстановка на рынке непонятая, нестабильная.

– Как быть в такой ситуации государству?

– Понятно, что условия, в которых приходится работать, нестандартные. Здесь важны понятные подходы, ясные правила пересечения границы, как можно меньше зависящие от воли людей, принимающих решения. Это позволит поставщикам продукции четко понимать, какие есть риски. Предприятия смогут прогнозировать необходимость в трудовых ресурсах, возможные расходы. На сегодняшний день ясности в этом нет.

Надеюсь, что трудности временные и мы вернемся к нормальному режиму работы.

– В этом году опять выдвигались инициативы по перераспределению долей квот на аукционах. Вполне можно ожидать, что и в следующем году будут новые письма от госорганов и бизнес-структур с предложением отказаться от исторического принципа. Также резонанс вызвал законопроект по рыболовным участкам . Встревожила ли эта ситуация предприятия? Ведь без участков нельзя вести промысел лососей.

– Конечно, ситуация с участками вызвала беспокойство у пользователей. Однако рыбацкая общественность, как мне кажется, достаточно активна, и благодаря людям, которые ее представляют, удалось вовремя выявить риски для предприятий. Надеюсь, это позволит в будущем избежать проблем.

Росрыболовство плотно работает с пользователями, с регионами, чтобы обойти острые углы с перечнями рыболовных участков, с описанием участков. На мой взгляд, сейчас эти процессы находятся на должном контроле у руководства федерального агентства и рыбацкой общественности. Думаю, умышленно рисков никто создавать не будет.

Хотя у многих пользователей был более пессимистичный взгляд на ситуацию с участками. Люди не чувствуют себя защищенными от потрясений. Нет уверенности в незыблемости исторического принципа. Между тем именно он позволяет сформировать верное отношение пользователя к своему праву на вылов и к отрасли в целом. Если не будет стабильных принципов работы, это повлечет откат на несколько шагов назад. Мы вернемся ко времени, когда был широко распространен ННН-промысел. Именно стабильность предоставления права на вылов позволяет сохранять ситуацию под контролем.

– Вы состоите в Ассоциации добытчиков лососей Камчатки (АДЛК). Такая консолидация уже приносит результаты? В пример можно привести решение вопросов с рыболовными участками.

– Взаимодействие эффективно. Ассоциация – это площадка для общения, обмена информацией. Грамотный представитель пользователей также помогает укрепить их позиции.

Наша ассоциация набирает вес, практически ни одно мероприятие в крае, связанное с рыбной отраслью, не проходит без участия объединения, председатель АДЛК Владимир Галицын участвует и в мероприятиях федерального уровня.

Отраслевое объединение позволяет держать руку на пульсе. В штате ассоциации – компетентные специалисты, с огромным опытом. Они отслеживают изменения законодательства, информируют пользователей. Это очень удобно, ведь не всегда, особенно в напряженный промысловый сезон, есть возможность изучить все нововведения. Консолидация в отрасли в любом случае необходима – так легче не только выжить, но и отстаивать свои интересы.

– Ваша группа компаний активно поддерживает распространение запрета на использование ставных сетей на западном побережье Камчатки?

– Да. Ведем эту работу на протяжении уже трех лет. Мы пришли к выводу, что использование жаберных сетей создает риски неконтролируемого промысла. Когда такие орудия лова применяются при совпадении сроков хода разных видов лососей, например горбуши и кижуча, то горбушу нужно выбрать не больше чем через два часа, иначе рыба будет некондиционной, ее нельзя будет пустить в переработку. Но не всегда условия Охотского моря позволяют обработать сети меньше чем за два часа. Получается, что вся горбуша, которая не выбрана в это время, выбрасывается. И вряд ли этот улов каким-то образом учитывается.

Также создаются риски подрыва запасов таких ценных видов, как кета и кижуч. Ставные невода не такие эффективные для промысла этих объектов, как ставные сети, но последние как раз оказывают очень сильное воздействие на популяции, несмотря на проходные дни и другие ограничения.

Изначально мы считали необходимым ввести запрет по двум промысловым районам – Западно-Камчатской и Камчатско-Курильской подзонам. Однако ограничения были установлены только по Камчатско-Курильской. Рассчитываем, что уже на следующем заседании Дальневосточного научно-промыслового совета (ДВНПС) будет рассмотрен запрет использования ставных сетей на морской акватории в Западно-Камчатской подзоне. В дальнейшем, по нашему мнению, нужно запретить применять эти орудия лова и в реках – там, где возможно использование других орудий добычи.

– Вы отработали первый год по инвестиционным квотам: компания в 2018 году ввела в эксплуатацию завод на западном побережье и на 2020 год получила в связи с развитием производства объемы вылова минтая и сельди. Все ли в порядке с этим механизмом, на ваш взгляд?

– Мы подали документы на получение инвестиционных квот еще в первую заявительную кампанию, и нам пришлось непросто. Система была не до конца обкатана, объемы вылова были выделены нашей компании с годичным запозданием. С другой стороны, нам удалось успешно пройти стадию подачи, рассмотрения заявок, построить завод и ввести его в эксплуатацию.

С того времени, как проверялось соответствие требованиям нашего производства, в нормативно-правовую базу по инвестиционным квотам уже внесли изменения. Надеюсь, ошибок, которые были допущены вначале, удастся избежать.

Теперь регулятор будет следить за эффективностью промысла и загрузки объекта инвестиций. В нашем случае это завод большой мощности. Мы обеспечиваем производство объемами не только по инвестиционным, но и по другим видам квот. Перерабатываются разные виды рыб – не только минтай и сельдь, но и навага, камбала, лосось. Также наше предприятие в Соболевском районе – одно из самых крупных по переработке рыбных отходов. Мы можем принимать отходы не только со своего, но и со сторонних производств. Таким образом наша компания решает и проблемы экологической безопасности на этой территории. К сожалению, не все пользователи готовы сдавать отходы на переработку – кому-то, видимо, проще вывезти их в лес или вылить в море. Но это уже вопросы, которые находятся в ведении властей.

Отмечу, что с запуском завода компания создала достаточно много новых рабочих мест: для производства филе, продукции глубокой переработки требуется больше людей, чем для выпуска б/г или потрошеной рыбы с головой.

В нынешнем году, на мой взгляд, завод сработал достаточно эффективно, не было простоев.

– Камчатская нерка от «Витязь-Авто» недавно участвовала в конкурсе региональных брендов «Вкусы России». Комментируя участие в конкурсе, вы отмечали важность продвижения российской дикой рыбы.

– Да, на мой взгляд, нужно стремиться развивать культуру потребления отечественной продукции из дикой рыбы – как в нашей стране, так и за рубежом. Это должен быть прекрасно узнаваемый бренд, тогда мы укрепим позиции на мировом рынке и не будет ситуаций, когда чилийская аквакультурная рыба роняет цену на дикий лосось. Та же норвежская семга – красива, да, но российская дикая рыба, уверен, полезнее. Однако потребитель в нашей стране нередко не понимает этих преимуществ. В продвижение своей рыбопродукции вкладывалась Норвегия, популяризация нашей рыбы также должна стать государственной программой.

Нужно рассказывать потребителю и о преимуществах филе однократной заморозки по сравнению с филе, которое делается в Китае из нашей же б/г. В рамках инвестиционных квот государство ориентировало пользователей на производство продукции с высокой степенью переработки, так что продвижению такого товара необходимо уделять особое внимание. В том числе должна быть политика формирования комфортного сбыта на рынках Европы и других экспортных направлениях. Все это поможет развитию нашей рыбной промышленности, а значит, позволит повысить престиж рыбацкой профессии, создавать новые рабочие места, увеличить отдачу от отрасли для государства.

Fishnews

Декабрь 2020 г.