30 декабря 2020 года

Юрий Трутнев обратился к Китаю по рыбным поставкам

Вице-премьер - полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев направил китайской стороне обращение по возобновлению приема российской рыбопродукции в портах КНР.

Зампред правительства - полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев обратился по проблемам рыбного экспорта к заместителю премьера Госсовета КНР, сопредседателю Межправительственной российско-китайской комиссии по сотрудничеству и развитию Дальнего Востока и Байкальского региона Российской Федерации и Северо-Востока КНР Ху Чуньхуа.

«Юрий Трутнев отметил важность противоэпидемиологических мероприятий, проводимых китайской стороной в пунктах пропуска через государственную границу. Вместе с этим российская сторона выражает озабоченность в связи с закрытием морских портов, главным образом Далянь и Циндао, для приемки российской рыбопродукции», - рассказали Fishnews в аппарате полпреда.

Российская сторона просит принять меры по возобновлению приема российской рыбной продукции в портах КНР. Юрий Трутнев заверил китайских коллег, что российская сторона примет исчерпывающие меры для недопущения случаев трансграничного распространения инфекции экипажами судов или продукцией.

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