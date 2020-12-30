30 декабря 2020 года

Чего ждать рыбе: ФАС готовит доклад о состоянии конкуренции

Федеральная антимонопольная служба разрабатывает Доклад о состоянии конкуренции за 2020 г. Традиционно этот документ включает и предложения по регулированию в рыбной отрасли.

Доклад о состоянии конкуренции – ежегодный документ, предусмотренный законом о защите конкуренции и затрагивающий разные сферы экономики.

Сейчас антимонопольная служба готовит структуру доклада за 2020 г., содержание документа. «В докладе будет определен уровень развития конкуренции в Российской Федерации. Помимо конкретных оценок он включит в себя предложения и стратегии антимонопольного регулирования», – цитирует пресс-служба ФАС начальника правового управления Артема Молчанова.

В ведомстве отметили, что все доклады предусматривают позиции не только ФАС, но и других федеральных органов исполнительной власти и институтов гражданского общества.

«В докладе важно говорить о тех проблемах и тенденциях, которые есть глобально в рамках всей страны, ее субъектов, на различных рынках. Мы будем рады получить предложения о том, как развивать ту или иную отрасль, какие меры нужно предпринять, а от чего можно отказаться», – заявил руководитель правового управления.

Как сообщает корреспондент Fishnews, антимонопольная служба ежегодно представляет инициативы в рыбной отрасли. На совещании у помощника президента Максима Орешкина 24 декабря ведомство вновь заявило, что считает правильным распределение квот вылова на электронных аукционах, но уже после завершения срока действия нынешних договоров.

Структуру проекта доклада о состоянии конкуренции за 2020 г. ФАС обещает до 15 января разместить на своем сайте. Также в ведомстве сообщили, что заключительные этапы согласования в правительстве проходит Национальный план развития конкуренции на 2021 – 2025 гг.

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