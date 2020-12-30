30 декабря 2020 года

Организаторам рыбалки на Камчатке определили объемы

Рыболовы-любители Камчатского края в следующем году смогу поймать на участках 156 тонн квотируемых водных биоресурсов. Для любительского лова готовятся предложить новые акватории.

Для добычи в следующем году определены объемы трески, минтая, камбалы, палтуса, терпуга, наваги, а также камчатского краба и краба-стригуна бэрди, сообщили Fishnews в пресс-службе регионального правительства.

Ведется работа по расширению зон для любительского рыболовства. «Так, в 2021 году для такого вида рыболовства будут доступны участок рядом с селом Тигиль и морской участок рядом с Тиличиками. Для развития туристического рыболовства планируем открыть участок на реке Жупанова в Елизовском районе, а также на реках Усть-Камчатского района», – рассказал министр рыбного хозяйства Камчатского края Андрей Здетоветский.

Он добавил, что прорабатывается вопрос открытия новых участков для любительского рыболовства в Усть-Большерецком районе. Один такой участок сформирован на реке Озерной в районе поселка Шумный, другой планируется открыть на реке Каюк. Идет согласование со всеми ответственными инстанциями.

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