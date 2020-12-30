30 декабря 2020 года

Ученые собрали информацию для прогноза по пиленгасу

Азово-Черноморский филиал ВНИРО провел исследования запасов пиленгаса в Азовском море. Собранные материалы ученые используют для обоснования возможного вылова.

Экспедиция по изучению ресурсов пиленгаса в Азовском море проходила на среднем черноморском сейнере СЧС-1024 с 16 по 25 декабря.

Перед учеными стояла задача учесть численность и собрать материалы по качественной характеристике пиленгаса и сопутствующих видов промысловых рыб.

«Учетная съемка проведена в полном объеме. В ходе экспедиции были выполнены траления в районах Азовского моря. Значительные концентрации пиленгаса были обнаружены в восточной и юго-восточной частях моря. Также на акватории практически всего моря в уловах контрольных тралений встречалась азовская камбала-калкан»,– рассказал руководитель экспедиции, главный специалист лаборатории водных биологических ресурсов АзНИИРХ Сергей Негода.

Специалисты измеряли и взвешивали рыб из уловов, отобрали материалы для определения возрастного состава популяции пиленгаса в Азовском море, сообщили в пресс-службе филиала.

Также выполнены гидрологические наблюдения: собирались данные о метеообстановке, измерялись температура воды и воздуха, направления и силы ветра.

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