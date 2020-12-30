30 декабря 2020 года

Корейские рыбаки сделали ставку на Атлантику

Коронавирус спровоцировал значительное снижение вылова компаниями Республики Корея, занятыми в океаническом рыболовстве. На фоне сокращения промысла в Тихом и Индийском океанах в 2020 г. заметно выросли промысловые показатели южнокорейских судов в Атлантике, а также Южном океане.

По данным Ассоциации океанического рыболовства Южной Кореи, в этом году в Мировом океане работали более 200 судов, их вылов за девять месяцев составил 326 858 тонн рыбы. Это оказалось на 17% ниже, чем за тот же период прошлого года. Причем в сентябре было добыто 25 922 тонны – сокращение вылова достигло 43% в сравнении с тем же уровнем 2019 г. В ассоциации полагают, что за оставшиеся месяцы отставание только увеличится.

Что касается статистики по районам промысла, то в Тихом океане уловы южнокорейских рыбаков упали на 24%, в Индийском – на 38%. В то же время в Атлантическом океане они выросли на 22%, а в Южном – на 4%, сообщает корреспондент Fishnews со ссылкой на издание «Хендэ хэян».

По видам промысла наиболее заметно сократилась добыча сайры – на 67%, тунца – на 12% и 27% в зависимости от вида промысла. В то же время на 68% вырос вылов кальмара.

Снижение объемов экспорта продукции океанического рыболовства к концу октября 2020 г. составило 23,9% по объему и 16,9% в стоимостном выражении. Главными причинами южнокорейские эксперты называют сокращение потребления морепродуктов в мире (в частности падение спроса на тунца в Японии), что вызвало снижение уровня цен и экспорта. Заметно усложнили работу рыбопромышленных компаний и трудности со сменой иностранных членов экипажа.

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