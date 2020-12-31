31 декабря 2020 года

Биологическую безопасность теперь регулирует специальный закон

В России принят федеральный закон о биологической безопасности. Документ должен обеспечить комплексное регулирование в этой сфере - раньше оно отсутствовало.

Президент Владимир Путин подписал федеральный закон «О биологической безопасности в РФ» (от 30 декабря 2020 г. № 492). Напомним, что документ в декабре прошлого года внесло в Госдуму правительство .

Разработчики законопроекта обращали внимание на отсутствие комплексного регулирования в этой сфере. Новый закон призван восполнить этот пробел, сообщает корреспондент Fishnews.

Согласно тексту документа, он «устанавливает основы государственного регулирования в области обеспечения биологической безопасности в РФ и определяет комплекс мер, направленных на защиту населения и охрану окружающей среды от воздействия опасных биологических факторов, на предотвращение биологических угроз (опасностей), создание и развитие системы мониторинга биологических рисков».

За правительством РФ закреплено утверждение плана реагирования на биологические угрозы (опасности). Кабмин также должен координировать работу федеральных ведомств, регионов, организовывать их взаимодействие при обеспечении биологической безопасности.

Закреплены права и обязанности граждан и организаций в области обеспечения биобезопасности. В том числе - право получать в соответствии с законодательством от властей информацию об охране окружающей среды от влияния опасных биологических факторов.

Предусматривается в том числе создание, развитие и работа единой сети мониторинга биологических рисков. Регламентировано создание государственной информационной системы в области обеспечения биологической безопасности.

Закон за исключением отдельных положений вступил в силу.

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