13 января 2021 года

Правилам по борьбе с болезнями рыб дали отсрочку

С 1 января власти обновили правовую базу в сфере госконтроля. Однако целый ряд документов из-под «регуляторной гильотины» вывели, в том числе и ветеринарные правила по борьбе с болезнями рыб.

Целью «регуляторной гильотины», напомним, была заявлена борьба с устаревшими, избыточными и неэффективными требованиями. С 1 января 2021 г. уже не может проверяться соблюдение требований, которые предусматривались вступившими в силу до 2020 г. нормативными правовыми актами правительства РФ, федеральных ведомств, правовыми актами советского периода.

При этом правительство определило перечень нормативных правовых актов, которые не попали под отмену. Как сообщает корреспондент Fishnews, в этот список вошли и ветеринарные правила по борьбе с болезнями рыб, принятые до 2020 г.:

– по борьбе с миксобактериозом лососевых и осетровых рыб,

– по борьбе с весенней виремией карпов,

– по борьбе с ботриоцефалезом карповых рыб.

Согласно постановлению правительства, эти правила могут действовать до 1 марта 2022 г. Это не исключает переиздания правил в более ранний срок.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews