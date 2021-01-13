13 января 2021 года

Для «регуляторной гильотины» предусмотрели исключения

Правительство утвердило список правовых актов, на которые не распространилось требование об отмене с 2021 г. в рамках «регуляторной гильотины». Продолжают действовать правила рыболовства, документы в сфере обеспечения безопасности мореплавания.

«Регуляторная гильотина» - часть масштабной реформы контроля и надзора, которую объявили власти. В прошлом году был принят закон «Об обязательных требованиях в Российской Федерации». По нему с 1 января 2021 г. уже не может проверяться соблюдение норм, которые предусматривались вступившими в силу до 2020 г. нормативными правовыми актами правительства РФ, федеральных ведомств, правовыми актами советского периода. При этом для правительства была оставлена возможность определить перечень нормативно-правовых актов, которые продолжат действовать.

Список таких исключений утвержден постановлением правительства от 31 декабря 2020 г. № 2467.

Целый ряд правовых актов сохранился в сфере федерального государственного контроля (надзора) в области рыболовства и сохранения водных биоресурсов, сообщает корреспондент Fishnews. Например, постановление правительства от 19 марта 2008 г. № 184 «О порядке оформления судов рыбопромыслового флота, уловов водных биоресурсов и произведенной из них рыбной и иной продукции и государственного контроля (надзора) в морских портах в РФ», постановление от 5 марта 2013 г. № 184 «О порядке доставки уловов ВБР, добытых (выловленных) при осуществлении промышленного рыболовства...».

Продолжают действовать и правила рыболовства для различных рыбохозяйственных бассейнов.

Не попали под «гильотину» и документы в сфере государственного надзора за соблюдением международных договоров и законодательства РФ в части обеспечения безопасности рыбопромысловых судов.

Продолжают действовать акты в сфере федерального государственного ветеринарного надзора. В том числе приказ Минсельхоза от 13 октября 2008 г. № 462 «Об утверждении правил ветеринарно-санитарной экспертизы морских рыб и икры», приказ Минсельхоза от 14 декабря 2015 г. № 634 «О порядке назначения лабораторных исследований подконтрольных товаров (в том числе уловов ВБР и произведенной из них продукции) в целях оформления ветеринарных сопроводительных документов», приказ Минсельхоза от 27 декабря 2016 г. № № 589 «Об утверждении ветеринарных правил организации работы по оформлению ветеринарных сопроводительных документов...».

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