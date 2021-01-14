14 января 2021 года

ФАС предложила шире оценивать иностранное участие в отрасли

Федеральная антимонопольная служба приготовила поправки, распространяющие особые условия контроля иностранных инвесторов на рыболовство, то есть не только добычу водных биоресурсов, но и на другие связанные с ними виды деятельности.

Проект изменений размещен для оценки регулирующего воздействия на сайте regulation.gov.ru. Публичное обсуждение продлится до 22 января, сообщает корреспондент Fishnews.

Поправки предлагается внести в федеральный закон о порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства. Иностранное участие в стратегических отраслях допускается в особом порядке.

Сейчас закон относит к стратегическим отраслям только добычу водных биоресурсов. Однако понятие «рыболовство» включает не только вылов, но и деятельность по приемке, обработке, перегрузке, транспортировке, хранению и выгрузке уловов водных биоресурсов, производству продукции.

ФАС выявляла случаи, когда иностранный контроль над российскими рыбодобывающими организациями устанавливался через зависимость в процессе приемки, обработки, перегрузки, транспортировки, хранения и выбора покупателей и продажи рыбопродукции, говорится в пояснительной записке к законопроекту.

«Данные обстоятельства могут свидетельствовать об отсутствии самостоятельности отдельных российских обществ в вопросах планирования и осуществления комплексной деятельности по рыболовству и фактическом управлении такой деятельности со стороны иностранных инвесторов», – отметили разработчики поправок.

Проект закона предусматривает, что он будет применяться к отношениям, возникшим после дня его вступления в силу. «К отношениям, возникшим до дня вступления в силу настоящего Федерального закона, настоящий Федеральный закон применяется в части прав и обязанностей, которые возникнут после дня его вступления в силу», – сказано в тексте проекта.

Напомним, что поправки вошли в план законопроектной деятельности правительства на 2021 г. По графику в Думу они должны уйти в марте следующего года.

На рассмотрении депутатов также находится законопроект, предполагающий снижение доли иностранного участия в уставном капитале рыбодобывающей организации, при котором такая структура признается находящейся под контролем иностранного инвестора. Такой ориентир предлагается снизить до с нынешних 50% до 25%.

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