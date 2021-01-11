11 января 2021 года

«Рыбные» законопроекты вошли в план правительства

Минсельхоз и другие заинтересованные ведомства должны подготовить изменения законодательства, которые необходимы в связи с ратификацией Россией соглашения о мерах государства порта по противодействию браконьерству. Также запланирована разработка поправок ФАС.

Подготовку поправок в связи с ратификацией соглашения, направленного на борьбу с браконьерством, предусматривает план законопроектной деятельности правительства на 2021 г. Полное название документа - «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием федерального закона «О ратификации Соглашения о мерах государства порта по предупреждению, сдерживанию и ликвидации незаконного, несообщаемого и нерегулируемого промысла».

Срок внесения законопроекта в правительство - декабрь 2021 г., в Госдуму - март 2022 г., сообщает корреспондент Fishnews.

Напомним, что закон о ратификации соглашения, направленного на борьбу с ННН-промыслом, был подписан в декабре. Страны - участницы соглашения обязаны ввести в своих портах ряд мер для предотвращения выгрузки незаконно добытых гидробионтов. Судам, подозреваемым в причастности к ННН-промыслу, может быть запрещено обслуживание в порту и выгрузка улова.

При этом ратификация требует внести изменения в российское законодательство. Так, отмечалось в сопроводительных материалах к законопроекту о ратификации, нужны поправки в Кодекс торгового мореплавания в части норм, регламентирующих государственный портовый контроль. В федеральный закон «О внутренних морских водах, территориальном море и прилежащей зоне РФ» - в части установления возможности отказывать в заходе в морской порт или постановке на якорь на подходах к порту иностранному судну - участнику ННН-промысла. Федеральный закон «О морских портах в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» потребуется скорректировать в части инспектирования зарубежного флота.

Об иностранных инвестициях в рыболовстве

Также в план законопроектной деятельности вошла подготовка законопроекта «О внесении изменений в федеральный закон «О рыболовстве и сохранении водных биоресурсов» и федеральный закон «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства». Это изменения в части отнесения рыболовства к стратегическим отраслям. Срок внесения документа в правительство - декабрь 2021 г., в Думу - март 2022 г.

Напомним, что сейчас на рассмотрении депутатов уже находится законопроект, снижающий порог иностранного участия в рыбодобывающей организации, при котором потребуется предварительное согласование сделки с правкомиссией.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews