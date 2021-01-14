14 января 2021 года

Лишние разрешения хотят пустить «под нож»

Вице-премьер Дмитрий Григоренко предложил распространить механизм «регуляторной гильотины» на разрешительную деятельность. Этот инструмент уже использовался для отсечения неэффективных и устаревших требований.

На совещании президента Владимира Путина с членами правительства вице-премьер Дмитрий Григоренко доложил о ходе реформы госконтроля. Напомним, что для ее реализации в прошлом году было принято два больших закона «Об обязательных требованиях в РФ» и «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в РФ».

В рамках закона об обязательных требованиях правовые акты пропустили через «регуляторную гильотину», чтобы отменить устаревшие, излишние и неэффективные нормы.

Такой механизм зампред правительства предложил использовать и для разрешительной деятельности, сообщает корреспондент Fishnews со ссылкой на стенограмму с сайта Кремля.

«Дело в том, что у нас в Российской Федерации, во-первых, 54 вида деятельности лицензируемых и порядка 500 видов деятельности, так или иначе связанных с необходимостью получения разрешений, сертификатов, аккредитаций и тому подобное. В настоящий момент порядок и требования к получению этих разрешений разный, где-то даже архаичный, в том числе и на бумаге», – прокомментировал инициативу вице-премьер.

Он попросил президента дать поручение по распространению «регуляторной гильотины» на разрешительные и лицензируемые виды деятельности – для их упрощения и перевода в электронную форму.

Дмитрий Григоренко напомнил, что сейчас, согласно законодательству, необходимо актуализировать и переутверждать все правила и требования, установленные подзаконными актами, каждые шесть лет. Было бы правильно сохранить рассмотрение требований на площадке рабочих групп, созданных для реализации механизма «регуляторной гильотины».

«Мы бы по разрешениям, по лицензиям тоже бы воспользовались уже наработанным механизмом», – сказал зампред правительства.

Рабочая группа по реализации механизма «регуляторной гильотины», напомним, была создана и в рыболовстве.

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