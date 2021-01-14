14 января 2021 года

Алексей Сёмкин: «Альфа Лаваль» всегда готов протянуть руку помощи

Очень большая часть и нового, и модернизируемого флота оснащается оборудованием Alfa Laval. Серьезное внимание компания уделяет консультированию морских специалистов – как работать с современными судовыми системами, отмечает представитель АО «Альфа Лаваль Поток» Алексей Сёмкин.

Кононавирус внес коррективы в формат семинаров от специалистов «Альфа Лаваль». С начала пандемии коронавируса компания перешла на онлайн-обучение, было проведено 12 вебинаров.

«Они включали темы по котельному оборудованию, по системе обработки балласта, по сепарации топлива, топливоподготовке, опреснителям. Аудитория была достаточно активна. Количество тех, кто полностью прослушал вебинар, измеряется уже сотнями людей», – рассказал директор подразделения морского оборудования АО «Альфа Лаваль Поток» Алексей Сёмкин в интервью журналу «Fishnews – Новости рыболовства».

Алексей Сёмкин обратил внимание, что некоторые предприятия участвуют и в вебинарах, и в семинарах, а некоторые не участвуют вообще нигде.

По его словам, лучше дела обстоят у тех компаний, где есть культура производства – там прислушиваются к специалистам «Альфа Лаваль».

«Дело в том, чтопроблемы все равно возникают. Все-таки жизнь есть жизнь: если заправили некачественным топливом, то даже у квалифицированных экипажей возникнут трудности. Но одни компании не стесняются спрашивать нас, и мы их консультируем, идет нормальный диалог. А некоторые мучаются-мучаются, и узнаешь об этом уже потом», - рассказал собеседник «Fishnews – Новости рыболовства».

Он отметил, что рыболовецкая отрасль весьма закрытая по сравнению с торговым флотом. Рыбаки боятся что-то вынести: если что-то случилось, для всех это секретная информация.

«Между тем, если к нам обращаются, мы никогда не оставляем вопрос без ответа, - обратил внимание Алексей Сёмкин. - А вопрос можно задать через сайт «Альфа Лаваль» (www.alfalaval.ru) – с помощью чата справа внизу или формы в разделе «Контакты». И с пароходов туда пишут напрямую: «Вот, сепаратор такой-то, такая-то есть неисправность». Единственное – просим людей представляться, чтобы понимать, какое судно, какая компания. Мы всегда даем всю информацию, какую можем».

Сейчас множество рыбацких судов оснащается оборудованием «Альфа Лаваль» - сепараторами «топливо/масло», теплообменниками, опреснителями, бустерными модулями системы подачи топлива на двигатель, паровыми котлами, системами балласта.

Особо Алексей Сёмкин отметил сепараторы льяльных вод центробежного типа «Альфа Лаваль». Также компания начала ставить сепараторы обработки шлама, которые тоже новинка для российских моряков.

«Существенная проблема в том, что между тем оборудованием, которое стоит на судах, и тем, которое «Альфа Лаваль» поставляет сейчас, разница примерно в три поколения. Люди работают на том, что было спроектировано в 50–60-х годах прошлого века, а теперь они должны перейти на технические новинки. Экипажу тяжело, потому что все автоматизировано, имеет определенные технические особенности. Это все равно, что всю жизнь ремонтировать старые «Жигули», а потом внезапно пересесть на новенькую «Тойоту», где непонятно даже, как двигатель стоит. Точно так же нельзя людей со старого БАТМа единовременно пересадить на современное судно. То есть, конечно, можно, но без проблем не обойдется. Нужно, чтобы руководители задумались над тем, как этот «технологический прыжок» сделать правильно, не упав в пропасть», - подчеркнул представитель «Альфа Лаваль Поток».

Есть сильное опасение, по словам Алексея Сёмкина, что на новых судах с оборудованием станут работать недостаточно подготовленные кадры и без должного обслуживания начнутся проблемы. Поэтому «Альфа Лаваль» готова помогать судоходным предприятиям поднимать культуру производства. Но иногда, сожалению, компания не видит ответного энтузиазма.

«В любом случае мы предлагаем свою помощь, так как для всех очевидно, что лучше подготовиться заранее. Оружие надо чистить до боя, а не во время стрельбы», - резюмировал Алексей Сёмкин.

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