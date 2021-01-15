15 января 2021 года

Росрыболовство приняло новые обязанности

Росрыболовство сориентировало свои территориальные управления по вопросам оформления заключений на вывоз живой рыбы и морепродуктов. Первые документы уже выданы, рассказали в отраслевом сообществе.

В декабре правительство передало функции по выдаче заключений на вывоз живых рыбы и морепродуктов от Росприроднадзора к Росрыболовству. Это должно решить проблему, которая возникла после выхода административного регламента Росприроднадзора .

Федеральное агентство по рыболовству провело с руководителями своих территориальных управлений совещание по выдаче заключений. До этого в терорганы был разослан циркуляр, определяющий порядок работы.

Решено, что при оформлении заключений территориальные управления Росрыболовства будут руководствоваться решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 16 мая 2012 г. № 45 «О единой форме заключения (разрешительного документа) на ввоз, вывоз и транзит отдельных товаров...». Поставщикам живых морепродуктов уже выданы первые заключения на вывоз, рассказали Fishnews в отраслевом сообществе.

В ближайшее время Росрыболовство организует межведомственное совещание с представителями таможенной службы, Россельхознадзора и других заинтересованных ведомств по вопросу осуществления экспорта рыбопродукции. «Так, предполагается обсудить создание единой цифровой системы для получения необходимых экспортерам документов, включая не только лицензии на экспорт, но и сертификаты законности происхождения, а также ветеринарные сопроводительные документы», - сообщили в пресс-службе ведомства.

Экспорт живых морепродуктов предусматривает получение заключения на вывоз, а затем - лицензии Минпромторга. Ранее в Росрыболовстве отмечали, что процедура лицензирования экспорта живых морепродуктов избыточна , поскольку дублирует работу других надзорных ведомств.

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