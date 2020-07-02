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Новый регламент Росприроднадзора может обернуться серьезными проблемами для экспортеров живых морепродуктов

Поставки морепродуктов оказались под угрозой

Новый регламент Росприроднадзора может обернуться серьезными проблемами для экспортеров живых морепродуктов. Ассоциация добытчиков краба Дальнего Востока направила обращение по этому поводу руководителю ведомства.

Напомним, что Росприроднадзор выпустил административный регламент, описывающий получение заключения на вывоз с таможенной территории ЕАЭС живых животных, в том числе живого краба.

По правилам, действующим уже не первый год, поставщики живых морепродуктов, например, краба, должны получать лицензию в Минпромторге. При этом требуется согласовывать заявление о выдаче лицензии с Росприроднадзором. Упорядочить этот процесс и должен был новый документ.

Регламент установил сокращенный срок согласования заявления на вывоз живых ракообразных и моллюсков. Это положительно повлияет на общий период получения лицензии Минпромторга, рассказали Fishnews в Ассоциации добытчиков краба Дальнего Востока (АДК).

Однако в тексте нового документа есть требования, которые могут и вовсе остановить экспорт живых морепродуктов. Так, поставщики должны предоставлять копии документов, подтверждающих вылов водных биоресурсов в соответствии с договорами и другими разрешительными документами.

Но специального документа, который бы подтверждал фактические уловы, сегодня не существует, обратили внимание в АДК. Можно запросить справку в Росрыболовстве, Центре системы мониторинга рыболовства и связи (ЦСМС) или Пограничной службе, однако нормативно такой документ не закреплен, четких критериев к нему нет.

Сложно предположить, сколько времени понадобится на получение справки, но в любом случае со всеми этими процедурами судну придется ждать лицензии Минпромторга не меньше месяца, в результате краб может просто погибнуть.

Ранее лицензия выдавалась на объем, который предполагалось экспортировать в течение определенного периода времени (не более года). С изданием регламента получить документ можно будет только на фактически добытый объем. То есть на каждую судковую партию в рамках одного контракта надо будет получать отдельную лицензию, а значит, ждать около месяца, предупредили в ассоциации.

Чтобы не допустить гибели ценного товара, объединение просит Росприроднадзор исключить требование о предоставлении документов, подтверждающих фактический вылов, и ограничиться разрешениями на добычу.

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