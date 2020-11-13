13 ноября 2020 года

Росрыболовство поддерживает снятие барьера для поставщиков морепродуктов

Федеральное агентство по рыболовству выступает за полную отмену лицензирования экспорта промысловых объектов в живом виде. Это избыточная процедура, считают в ведомстве.

Напомним, что сейчас для экспорта живых морепродуктов нужно получать лицензию Минпромторга (это требование законодательства ЕАЭС), перед этим – заключение на вывоз от Росприроднадзора. Поставщики называют процедуры избыточными. Бизнес уже сообщил о гибели продукции.

Вопрос о целесообразности лицензирования вошел в проект повестки заседания правкомиссии по развитию рыбной отрасли, намеченного на 26 ноября.

Вице-премьер Виктория Абрамченко, возглавляющая комиссию, также дала поручения по оптимизации получения заключения на вывоз. Ведомствам поставлена задача подготовить и внести в правительство проект акта об определении Росрыболовства единственным федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на согласование по живой рыбе, ракообразным, моллюскам и другим водным беспозвоночным.

Как заявили Fishnews в пресс-службе ФАР, ведомство поддерживает полную отмену лицензирования поставок объектов промысла в живом виде. «Для добросовестных пользователей лицензирование является излишним административным барьером, препятствующим их деятельности», – полагают в Росрыболовстве. Что же касается браконьерского промысла, то для него достаточно и других существующих мер контроля, отметили в агентстве.

Ведомство также выразило готовность принять на себя обязательства по выдаче согласований на вывоз живой рыбы и морепродуктов. «В случае, если такое решение будет принято правительством, процесс оформления экспортных партий может существенно ускориться, сохраняя должный уровень контроля. В настоящее время процедура согласования занимает 4-5 дней», – прокомментировали в пресс-службе.

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