15 января 2021 года

За развитие Дальнего Востока будет отвечать единый институт

Корпорацию по развитию Дальнего Востока и Арктики возглавил Эдуард Черкин. КРДВ будет основой единого государственного института, подведомственного Минвостокразвития.

Единый госинститут создается вместо ликвидируемых Агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта (АПИ), Агентства по развитию человеческого капитала (АРЧК), а также Фонда развития Дальнего Востока и Арктики (ФРДВ). Функции ФРДВ передаются его 100% акционеру - ВЭБ.РФ, сообщили Fishnews в пресс-службе Минвостокразвития.

Как отметил вице-премьер - полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев, объединенный институт развития в результате реформы станет только сильнее.

Новый генеральный директор КРДВ Эдуард Черкин родился в 1981 г. Окончил Высшую школу экономики (степень MBA). По данным Минвостокразвития, Эдуард Черкин имеет 15-летний опыт в области прямых инвестиций, а также крупномасштабных трансформаций, цифровизации, стратегий развития, операционной эффективности и организационных изменений в бизнесе и в государственном секторе.

В 2006-2007 гг. - руководитель инвестиционных проектов в Guta Capital.

В 2007-2011 гг. - заместитель директора в KPMG.

В 2011-2012 гг. - директор в Pricewaterhousecoopers.

В 2012-2019 гг. - директор, член правления в РФ и СНГ Roland Berger, глава практик «Машиностроение» и «Операционные решения».

В 2019-2020 гг. - директор в Boston Consulting Group. Практики «Промышленные рынки» и «Крупные программы трансформации».

Участвовал в работе экспертных советов в сфере сельского хозяйства и машиностроения.

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