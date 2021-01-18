18 января 2021 года

Корпорация развития Дальнего Востока пришла в Арктику

У Корпорации развития Дальнего Востока изменились наименование и устав: теперь они отражают функционал, который КРДВ получила в Арктической зоне России.

Корпорация развития Дальнего Востока была переименована в акционерное общество «Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики» в соответствии с приказом Минвостокразвития от 30 декабря 2020 г. № 228. Изменение названия и новую редакцию устава АО «КРДВ» Федеральная налоговая служба зарегистрировала 15 января, сообщает корреспондент Fishnews.

В прошлом году правительство наделило корпорацию полномочиями по управлению территориями опережающего развития, создаваемыми в Арктической зоне России.

КРДВ курирует территории опережающего развития, создаваемые в регионе, в частности, управляет ТОР «Столица Арктики».

Корпорация также займется реализацией положений федерального закона «О государственной поддержке предпринимательской деятельности в Арктической зоне Российской Федерации». Он призван стимулировать приток инвестиций в регион.

На сегодняшний день более 40 компаний уже приобрели статус резидентов первой арктической ТОР и Арктической зоны РФ. Часть из них уже перешла к активной стадии реализации заявленных проектов, сообщили в Минвостокразвития.

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