18 января 2021 года

Росрыболовство сориентировало поставщиков

Приморское теруправление Росрыболовства опубликовало информацию, которой необходимо руководствоваться экспортерам живых морепродуктов. Теперь заключения на вывоз они должны получать в территориальных органах Федерального агентства по рыболовству.

В конце декабря правительство передало функции по оформлению заключений на вывоз живой рыбы и морепродуктов от Росприроднадзора к Росрыболовству - такие изменения призваны ускорить процесс согласования экспорта.

Росрыболовство поручило своим территориальным управлениям обеспечить выдачу заключений. Как сообщает корреспондент Fishnews, на сайте Приморского теруправления отмечено, что при составлении заявлений на согласование нужно руководствоваться двумя положениями:

- Положением о вывозе с таможенной территории Евразийского экономического союза диких животных, отдельных дикорастущих растений и дикорастущего лекарственного сырья (утверждено Решением Коллегии ЕЭК от 21 апреля 2015 г. № 30 «О мерах нетарифного регулирования» (приложение № 5),

- Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 16 мая 2012 г. № 45 «О единой форме заключения (разрешительного документа) на ввоз, вывоз и транзит отдельных товаров, включенных в единый перечень товаров, к которым применяются меры нетарифного регулирования в торговле с третьими странами, и методических указаниях по ее заполнению».

Теруправление также привело список документов, которые нужно приложить к заявлению. Среди них - копия контракта, копия договора на долю квоты.

Копии документа, подтверждающего фактический вылов, в списке нет. Когда заключение оформлялось Росприроднадзором, именно это требование вызвало серьезные вопросы у экспортеров.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews