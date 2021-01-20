20 января 2021 года

Росрыболовство высказалось по экологической экспертизе

Федеральное агентство по рыболовству прокомментировало вопросы по государственной экологической экспертизе, с которыми столкнулись добывающие предприятия. Ведомство проанализировало законодательство в ответе на обращение Координационного совета рыбохозяйственных ассоциаций.

В декабре Координационный совет рыбохозяйственных ассоциаций направил обращения руководителям профильных ведомств. В отраслевых объединениях подняли проблему привлечения компаний, добывающих анадромные виды рыб (а к ним относятся и тихоокеанские лососи), к административной ответственности за невыполнение требований о государственной экологической экспертизе (ГЭЭ). Речь шла об объектах промысла, для которых не устанавливается общий допустимый улов (ОДУ).

Вопросов, как проходить такую процедуру в отношении рыболовства, множество, подчеркнули главы ассоциаций на конференции Fishnews Online. Специфика промысла не позволит соблюсти требования о ГЭЭ, обратили внимание представители отраслевого сообщества.

Росрыболовство в ответе на обращение совета привело анализ правовой базы и отметило: единственным изменяемым параметром рыболовства, который может являться объектом государственной экологической экспертизы, является объем общего допустимого улова.

Требование о проведении ГЭЭ документации по осуществлению рыболовства, как вида деятельности, базируется на некорректном правоприменении положений природоохранного законодательства, законодательства об экологической экспертизе и законодательства о рыболовстве и сохранении водных биоресурсов, полагают в ведомстве.

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